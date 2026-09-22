Гериатр рассказал, как увеличить продолжительность жизни

Врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов в беседе с «Радио 1» назвал шесть правил, которым надо следовать, чтобы прожить долгую жизнь.

Отказ от вредных привычек: курение сокращает жизнь на 10-15 лет и ускоряет развитие болезней;

Правильный образ жизни: важно поддерживать достаточный уровень физической активности и сбалансированное питание. При этом рацион питания должен восполнять энергозатраты человека;

Испытывать положительные эмоции: в этом случае каждый должен для себя определить, от чего испытывает радость.;

Поддерживать тело в форме: важно обеспечивать достаточный объем мускулатуры;

Давать нагрузку для ума: образованные люди позже сталкиваются с когнитивными нарушениями;

Иметь финансовую подушку: самое главное – то, что человек может себе позволить на свои сбережения. Например, качественное питание или поход к врачу не по записи, а по первой необходимости.

«Очень важно не сокращать продолжительность своей жизни. Особенно в России, где долго не живут, важно это. У нас мужчины живут меньше женщин на 10 лет», – отмечает гериатр.