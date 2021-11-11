Гериатр из Челнов: «Не видела ни одного случая, чтобы пожилые привились и заболели»

Пожилые люди – самая уязвимая категория среди заболевающих коронавирусной инфекцией. В ежедневных сводках о смертности из-за Covid-19 большинство умерших татарстанцев – старше 60 лет. Почему бабушки и дедушки болеют тяжелее молодых и что может их спасти – ИА «Татар-информ» рассказала врач-гериатр из Набережных Челнов.

Фарида Шарифуллина: «Пожилым надо вакцинироваться от коронавируса в обязательном порядке»

Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Пожилые болеют очень тяжело

Пожилые люди очень тяжело переносят новую коронавирусную инфекцию, каждый день жители Татарстана теряют своих бабушек и дедушек.

«У нас самая большая смертность лиц старше 70 лет от коронавирусной инфекции. Каждый второй пациент этого возраста уходит в мир иной, если он не вакцинирован», – рассказала врач-гериатр Госпиталя для ветеранов войн Набережных Челнов Фарида Шарифуллина.

Пожилые люди очень тяжело переносят новую коронавирусную инфекцию Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Доктор объяснила: виной всему уже имеющийся букет болезней у представителей старшего поколения. Они нередко страдают гипертонией, сахарным диабетом, имеют лишний вес. Бывает, что пожилой человек имеет сразу несколько хронических заболеваний. А Covid-19, накладываясь, усугубляет все их.

«Плюс ко всему они находятся дома, к ним приходят внуки, болезни приносят. У них нередко течение болезни осложняется и другими бактериальными инфекциями, ведь сопротивляемость организма к инфекциям очень снижена с возрастом. Вероятность заболеть простудными заболеваниями у них очень велика», – добавила врач.

После коронавируса случаются инсульты и инфаркты

Но страшен не только сам коронавирус, опасны его последствия. Вылечиться от самой инфекции для пожилых людей недостаточно, за ней тянется хвост из других заболеваний, которые проснулись из-за вируса.

«У них снижается память, боли в ногах появляются, потому что сама по себе ковидная инфекция поражает сосудистую систему – эндотелий. У них усугубляются свои хронические заболевания, давление поднимается или снижается», – рассказала доктор госпиталя ветеранов войн.

«После выписки из стационара мы советуем, чтобы был должный уход, правильное питание, белковая диета обязательно. Побольше витаминов и контроль давления, пульса и сахара» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Пациенты преклонного возраста начинают еще быстрее уставать и утомляться. Бабушки и дедушки сталкиваются с дезорганизованностью – они теряются в пространстве.

«После выписки из стационара мы советуем, чтобы был должный уход, правильное питание, белковая диета обязательно, потому что страдает белковый обмен. Побольше витаминов и контроль давления, пульса и сахара», – отметила врач-гериатр.

Фарида Шарифуллина посоветовала пройти постковидную диспансеризацию в поликлинике, ведь при грамотном подборе терапии и медицинском контроле переболевшие Covid-19 быстро идут на поправку.

«Я видела, что после ковидной инфекции многие перенесли инфаркты, у многих острые нарушения мозгового кровообращения – инсульты», – констатировала врач.

Фарида Шарифуллина посоветовала пройти постковидную диспансеризацию в поликлинике, ведь при грамотном подборе терапии и медицинском контроле переболевшие Covid-19 быстро идут на поправку Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Гериатр посоветовала родственникам пожилых переболевших Covid-19 внимательно следить за приемом лекарств. Часто они, выписываясь из стационара, решают, что дома продолжать принимать терапию не нужно, это нередко приводит к печальным последствиям.

Вакцинация для старшего поколения обязательна

Фарида Шарифуллина уверена, что пожилым надо вакцинироваться от коронавируса в обязательном порядке.

Ведь, имея букет хронических болезней, очень тяжело справиться со страшной инфекцией, а прививка поможет избежать тяжелого течения Covid-19.

«Я не видела ни одного случая, чтобы бабушки у нас привились и заболели. У меня не было такого в практике. Среди молодежи есть те, кто сделал вакцину и заболел, но они перенесли Covid очень легко – два-три дня температурят, на седьмой день, если мазок отрицательный, мы делаем КТ и на десятый уже выписываем на работу», – рассказала гериатр.

«Имея букет хронических болезней, очень тяжело справиться со страшной инфекцией, а прививка поможет избежать тяжелого течения Covid-19» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Фарида Шарифуллина сталкивалась на практике со случаем, когда заболевала целая семья – молодое поколение, но благодаря тому что пожилые были привиты, они не заболевали.

Гериатр рассказала, что у молодых людей после инъекции часто поднимается температура, у пожилых – нет.

«Они хорошо переносят вакцинацию, никаких осложнений у них нет», – заключила врач.

В Госпиталь для ветеранов войн уже приходят бабушки и дедушки на повторную вакцинацию, они в числе первых привились еще в феврале. И врачи этих жителей республики в Covid-госпиталях не видели.