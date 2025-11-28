Герб Альметьевска и его достопримечательности станут частью «Одеяла единства» в Тюмени

Альметьевский район присоединился к всероссийской акции «Лоскутные одеяла – объединяя сердца», которую организуют Университет детства регионального Тюменского кампуса «Детство Здесь» и партнерские детские учреждения по всей стране. Свой вклад в масштабный проект внесли воспитанники детского сада «Солнышко» села Кузайкино. Вместе с родителями и педагогами они создали лоскуток, в котором отразили любовь к родному краю.

На тканом полотне дети аккуратно изобразили символы Альметьевска – герб города и его главные достопримечательности. Среди них: монумент 3-миллиардной тонны нефти, памятники «Нефтяники» и неизвестному солдату, мемориал «Вечный огонь», а также Альметьевский татарский государственный драматический театр.

Координацию участия Республики Татарстан в акции курирует заведующая детским садом «Солнышко» Елена Нуждина. Она лидер сообщества «Живые письма дошкольников» от региона, и под ее руководством в Тюмень будет отправлен еще один лоскуток – уже от имени всей республики.

На новом полотне будут изображены герб Татарстана и знаковые символы Казани и Елабуги: мечеть «Кул-Шариф», памятник Мусе Джалилю, Спасская башня Казанского Кремля и древнее Елабужское городище.

Как уточнили в администрации района, акция направлена на создание самого большого нарисованного одеяла, которое планируют заявить на установление рекорда в Книге Гиннесса. Этот проект объединяет детей и взрослых со всей России, подчеркивая историю, культурное разнообразие и стремление сохранить связь между регионами.