Гераскевичу вернули право присутствовать на Олимпиаде после разговора с главой МОК

Фото: соцсети спортсмена

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич, ранее дисквалифицированный и лишенный аккредитации на Играх в Милане, получил возможность остаться на Олимпиаде в качестве зрителя. Решение было пересмотрено после личной встречи спортсмена с президентом МОК Кирсти Ковентри.

Как сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета, Ковентри провела с Гераскевичем «весьма уважительную беседу», после чего обратилась к председателю Дисциплинарной комиссии с просьбой пересмотреть санкции. Просьба была удовлетворена.

«Это означает, что Гераскевич может продолжить присутствовать на зимних Олимпийских играх — 2026 года в Милане и Кортине, несмотря на невозможность участвовать в соревнованиях», — говорится в заявлении МОК.

Напомним, украинский атлет был отстранен от участия в Играх за использование шлема с изображениями погибших украинских спортсменов. Он неоднократно получал предупреждения о недопустимости политической символики на соревновательной площадке, однако продолжал нарушать правила. В МОК подчеркивали, что действия Гераскевича противоречат Олимпийской хартии.