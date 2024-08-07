Герасимов: Потери ВСУ во время операции на границе Курской области составили 315 человек

Потери Украины во время операции на границе Курской области составили 315 человек, не менее 100 военных ВСУ убиты, остальные ранены. Об этом начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил Президенту России Владимиру Путину.

Продвижение ВСУ вглубь России на курском направлении остановлено, добавил он.

По его словам, ВСУ на границе Курской области потеряли 54 единицы техники, включая 7 танков. Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу РФ, подытожил Герасимов.