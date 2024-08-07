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СВО 7 августа 2024 17:00

Герасимов: Потери ВСУ во время операции на границе Курской области составили 315 человек

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Потери Украины во время операции на границе Курской области составили 315 человек, не менее 100 военных ВСУ убиты, остальные ранены. Об этом начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил Президенту России Владимиру Путину.

Продвижение ВСУ вглубь России на курском направлении остановлено, добавил он.

По его словам, ВСУ на границе Курской области потеряли 54 единицы техники, включая 7 танков. Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу РФ, подытожил Герасимов.

#спецоперация
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