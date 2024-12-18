Начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил, что на любые угрозы безопасности Россия примет ответные меры.

«Согласно утвержденным Президентом Российской Федерации 19 ноября этого года Основам госполитики, агрессия против России со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства рассматривается как их совместное нападение на нашу страну», – рассказал Герасимов.

По его словам, новые основы госполитики стали поводом для развертывания на Западе активной пропагандистской кампании с обвинениями в адрес России в усилении ядерной риторики и стремлении снизить порог ядерного сдерживания.

Начальник генштаба ВС РФ подчеркнул, что так называемый «порог сдерживания» не определен никакими международными обязательствами России и определяется необходимостью удержания агрессора и нейтрализации угроз, исходящих от потенциального противника.

Важно сказать, что в доктрине США порог применения ядерного оружия обозначен не четко и намного ниже, чем в российских обновленных документах.

«При этом ни у кого не должно быть сомнений, что на любые угрозы безопасности нами будут предприняты все необходимые ответные меры, применено то оружие, которое посчитаем целесообразным», – отметил Герасимов.