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Политика
24 октября 2022  18:14

Герасимов обсудил с британским коллегой Рэйдэйкином применение Киевом «грязной бомбы»

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Начальник Генерального штаба ВС России — первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов поговорил по телефону с британским коллегой адмиралом Энтони Рэйдэйкином.

«В ходе разговора продолжено обсуждение с британской стороной ситуации, связанной с возможным применением Украиной „грязной бомбы“», — сообщили в пресс-службе российского Министерства обороны.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел разговор с коллегами из Франции, США, Великобритании и Турции, во время беседы он рассказал им о планах Киева по созданию «грязной бомбы». Три из четырех стран позднее заявили, что сочли российские предупреждения необоснованными.

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