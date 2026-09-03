«Герани», симуляторы и GTA V: как в Татарстане куют элиту беспилотных войск

В Татарстане 50-я бригада Войск беспилотных систем «Варяг» продолжает набор добровольцев. Корреспондент «Татар-информа» побывал на закрытом полигоне, чтобы увидеть, как рождаются пилоты элитного подразделения, известного как «Сталинские соколы», и почему опыт в видеоиграх здесь ценят наравне с техническим образованием.





Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

В Татарстане открыт набор операторов БПЛА легендарных «Гераней»

Сегодня «Татар-информу» в одном из районов Татарстана удалось увидеть, как проходит обучение 50-я бригада Войск беспилотных систем «Варяг», в составе которой работают в том числе известные по всей России «Сталинские соколы».

«Варяг» – это особое подразделение, которое работает по большей части с ударными беспилотниками дальнего действия – с «Геранями». Сейчас они набирают кандидатов на службу по контракту, подписать который могут в том числе и ребята, которые уже проходят срочную службу. Для этого они могут обратиться к своему командиру, после получат все льготы и выплаты.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Если на срочной службе солдат получает порядка 36 тыс. рублей в год, то по контракту в Войсках беспилотных систем он будет получать от 200 тыс. рублей в месяц. Уходя на службу от Татарстана, он получит единовременную выплату в 2,9 млн рублей. А в подразделении «Сталинских соколов», в составе 50-й бригады денежное довольствие военнослужащего, помимо единовременной выплаты, составляет от 600 тыс. рублей в месяц. За первый год службы военнослужащий получит больше 10 млн рублей.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Войсках беспилотных систем предпочтение отдают молодым кандидатам, так как у них хорошая концентрация и в большинстве случаев есть опыт игры на геймпаде. С такими навыками человека проще обучить управлению дроном. Отдельным плюсом будет техническое образование, хотя оно и не обязательно, ведь там учат теории, а потом оттачивают ее практикой.

Обучение в Войсках беспилотных систем занимает два месяца, также в течение срока службы военнослужащему полагается месяц отпуска. Суммарно из 12 месяцев спецконтракта служить он будет только девять. Критерии отбора в подразделение жесткие, кандидата будут проверять по всем службам безопасности, реестрам МВД и ФСБ. Обязательно человек должен быть психологически стабилен, так как работа очень ответственная.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Игра – лучший способ понять, есть ли стратегическое мышление»

На полигоне, куда поступают новобранцы, проходит многоступенчатая подготовка. Процесс построен так, чтобы выявить склонности каждого: из человека сначала готовят инженера, сборщика и только потом – пилота. Стать им без сдачи технических этапов попросту невозможно.

На входе в учебный полигон располагается широкий стол с несколькими компьютерами, на них игра «Битва Дронов». Это самый первый этап для каждого новобранца. Игровой симулятор используется для оценки тактического мышления, он напоминает анимированную шахматную доску, где каждая клетка – шестиугольник-гекс. О правилах и цели этого симулятора «Татар-информу» рассказал боец с позывным Лис.

«В рамках симуляции у нас имеются две враждующие фракции – это армия Российской Федерации и армия НАТО. Их цель весьма простая – захватить штаб противника и защитить свои штабы. После захвата штаба противника игра завершится сразу, так как был выполнен главный приказ командира. При захвате нейтрального штаба у вас будет завершена игра только по истечении ходов, потому что главный приказ не был выполнен», – рассказал он.

В симуляции имеется множество персонажей. К примеру, один и самый главный из них – это пехотинец. Он может передвигаться, атаковать, но главное то, что только он может захватывать нейтральные штабы и штабы противника.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Давайте прямо сейчас отправим пехотинца в нейтральный штаб. Как вы видите, игра происходит в реальном времени. Как только он добежит до данной точки, произойдет захват. Также у нас имеется большое количество иных персонажей, к примеру, дроны, станции радиоэлектронной борьбы, логистические машины. У каждого дрона, у каждой техники имеется свой аналог в реальной жизни. К примеру, когда играешь за сторону РФ, это нашумевший дрон «Герань-2», за сторону НАТО – Harop», – рассказал Лис.

В игре есть различные дроны по обе стороны, у каждого из них свои уникальные способности. Одни подсвечивают врагов на соседних клетках, на другие не действуют средства радиоэлектронной борьбы.

«Возможно, это первая и единственная такая игра, которая подсвечивает современную войну с использованием дронов, наземных станций управления и другой техники. Игра полностью браузерная. Чтобы в нее поиграть, не нужен мощный компьютер. Необходимо просто зайти на сайт, пройти обучение, после которого вы можете уже играть с другими игроками в режиме онлайн», – добавил Лис.

Опытные инструкторы, смотря, как новобранец управляет виртуальными перехватчиками, продумывает высоты и учитывает метеоусловия, чтобы захватить штаб условного противника, определяют, подойдет ли кандидат на оператора дронов или останется на инженерной должности.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Навыки оттачиваются в GTA V и Arma 3 перед настоящими полетами»

Следующий этап по оттачиванию навыков – это переход к военизированным играм, внутри которых есть режимы с реалистичным управлением дронами, например Arma 3 и GTA V.

«Этот этап создан на базе Arma 3. В нем человек, который только познает FPV-структуру, может зайти и посмотреть, как дрон запускается и летает, какие навыки нужны для управления. Одно из заданий, например: летит беспилотник противника, а наш пилот управляет FPV и должен сбить его. Также у нас используется симулятор в GTA 5, там есть беспилотники противника, но уже оператор не знает, где они конкретно находятся. Ему отправляют информацию, пилот берет карту, сверяет координаты и летит по ним, чтобы поразить цель», – рассказал боец с позывным Чарли.

Если цель не удается поразить, задание считается проваленным. Чтобы пройти этот этап, пилоту необходимо выполнить 10 из 10 заданий. Инструктор признается, что овладеть симулятором можно за несколько суток, если упорно заниматься, но все зависит от человека.

«Важный аспект в том, что ни один симулятор не предоставляет нам стопроцентно реалистичное управление дроном, но это самые приближенные варианты обучения», – добавил он.

Переход из компьютерных симуляторов в реальность происходит на полигоне уже через 20 шагов. Здесь нас встречают три одинаковых по размерам комнаты, в каждой из них игрушечная железная дорога, на ней паровозик с прикрепленным воздушным шариком. Напротив этой конструкции за столом сидит военнослужащий, перед ним небольшой дрон, очки и пульт управления.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Здесь начинается второй этап, который делится на две части. Первая – паровозик. Цель пилота – сбить одну статичную цель и десять движущихся. На дроне закреплена игла. Паровозик едет один круг около 48 секунд. Этап предназначен для того, чтобы пилот уже начал представлять, что будет делать в будущем. Ему надо научиться удерживать высоту, скорость и контролировать дрон. Прохождение этой части сильно зависит от человека: кто-то закрывает этап за два-три дня, кто-то может просидеть здесь неделями», – рассказал боец Скрим.

Вторая часть этой тренировки проходит по такому же принципу, только вместо закольцованной железной дороги используется машинка на пульте управления. Ей управляет инструктор, он проходит круг примерно за 18 секунд. Но сложность в том, что инструктор петляет, ускоряется или сбрасывает скорость, поэтому поразить шарик уже сложнее.

«В таких тренировках опыт использования компьютерных игр сильно пригождается. Те, кто раньше много играл, особенно через приставки, им намного легче уже освоиться, потому что управление происходит почти с такого же пульта. Те же стики. Те, кто раньше не играл в компьютерные игры, начинают постоянно смотреть на пульт, чтобы понимать, куда они начинают двигаться, и из-за этого теряются. А те, кто давно играет, смотрят на дрон и спокойно летают», – добавил Скрим.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Без технических знаний дроном управлять невозможно и зубрежка не поможет»

Параллельно с практикой бойцы изучают теорию и технические аспекты – сборку и разборку дронов, среди которых «Герани» и «Герберы». В соседнем зале оборудован учебный класс, там за партами бойцы сегодня изучали строение двигателя. А в соседнем помещении в это время другие ребята изучали «начинку».

«У нас два класса теоретической подготовки и помещение для практики. Тут собирают наши дроны, бойцы изучают заправку изделия, балансируют его и полностью собирают. Также у нас в курсе есть предполетная подготовка, настройка камер, прогазовка двигателя. Все проходит поэтапно для лучшего усвоения материала. То есть каждую неделю личный состав занимается каким-то конкретным этапом. Прошедший этот этап переходит на следующий. Так, у нас специалист в конце двух месяцев сдает экзамен, и он уже полностью готов к бою», – рассказал инструктор с позывным Байкал.

Когда боец полностью осваивает полеты в симуляторах, теорию и практику по сборке дрона, а также проходит задания с шариками, его допускают до отработки техники полета в поле. Уже на дронах, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«На этой площадке происходит обучение персонала для выполнения задач. Здесь отрабатываются не скоростные маневры, а именно маневры преследования, маневры точечного полета. Скорость – это не всегда важно, важно точно управлять дроном. Обучаются все достаточно сложно, но навык набивается полетами», – поделился боец с позывным Холод.

Трасса наполнена деревянными кольцами, расположенными на разной высоте. Задача бойца здесь отработать зависание в воздухе и пройти через кольца.

«Более скоростные маневры отрабатываются на других трассах. Два-три месяца обучения – это получение самых базовых навыков, в которые входят и симуляторы, и техподготовка, и пилотирование. Учиться здесь нужно, чтобы получить понимание работы процессов, зубрежка не поможет», – добавил Холод.

Узнать больше о подписании контракта с Министерством обороны РФ в Республике Татарстан можно по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.