Георгий Джикия хочет вернуться в «Спартак»

Фото: spartak.com

Футбольный агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы защитника «Антальяспора» Георгия Джикии, сообщил о желании футболиста вернуться в «Спартак». Игрок выступал за красно-белых с 2017 по 2024 год, став с командой чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

На вопрос о сильном желании Джикии вернуться, Кузьмичев ответил:

«Для него «Спартак» — это не просто этап карьеры. Это клуб, который поверил в него, когда он пришел из небольшой команды. Который дал шанс, а затем доверил капитанскую повязку. Георгий искренне благодарен «Спартаку», не на словах, а на деле», – сказал агент «Матч ТВ».

Агент добавил, что если в будущем появится реальная возможность вернуться — не ради ностальгии, а чтобы приносить пользу, — игрок обязательно ей воспользуется. По словам Кузьмичева, это осознанное желание завершить путь в клубе, где Джикия состоялся как футболист.