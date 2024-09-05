Георгий Дронов познакомит жён в продолжении «Ворониных»

фото: АО "СТС"

9 сентября в 19:00 на СТС стартует долгожданный спин-офф «Ворониных» — комедийный сериал «Костя — Вера». К своим персонажам вернутся: Георгий Дронов, Екатерина Волкова, Станислав Дужников, Юлия Куварзина и Анна Фроловцева. К команде проекта присоединились Карина Орлова, Николай Новосёлов и Елена Бирюкова.

По сюжету после ухода главы семейства Николая Петровича (Борис Клюев) Костя (Георгий Дронов) и Вера (Екатерина Волкова) с детьми переезжают в новую квартиру, а Галина Ивановна (Анна Фроловцева) — на дачу. Тем временем поиск себя вынуждает Лёню (Станислав Дужников) периодически оставаться у младшего брата. Жилплощадь с Ворониными разделит и жених Маши (Карина Орлова) Сергей (Николай Новосёлов). Простой парень из Балакова не по душе Косте, и теперь уже он, как Галина Ивановна, ищет недостатки у будущего зятя, чтобы избавиться от незавидной партии для дочери.

Одну из главных ролей — Маши Ворониной — теперь играет 23-летняя Карина Орлова, выпускница Института театрального искусства имени народного артиста СССР Иосифа Кобзона. «Ворониных любят все мои родные. Для меня это народная история, которая помогает в серьёзных ситуациях опереться на юмор, — делится актриса. — Конечно, я пересматривала серии и обращала внимание на то, как Маша говорит, как себя ведёт. Я готова к сравнениям и спокойно к этому отношусь».

Сюрпризом для зрителей станет появление в сериале Елены Бирюковой, которую с Георгием Дроновым объединяет работа в популярном ситкоме «Саша + Маша». «С Георгием мы давно знакомы благодаря телепроектам и спектаклям, поддерживаем дружеские отношения много лет, поэтому, конечно же, он стал главной причиной, почему я согласилась участвовать в продолжении "Ворониных"», — признаётся актриса, сыгравшая учительницу младшей дочери Ворониных Люси (Вера Чернявская).

Над проектом работает автор «Ворониных», «Ивановых-Ивановых» и «Жены олигарха» Сергей Кондрашин. По его словам, в основе сценария заложена реальная история: в своё время он переехал к супруге и её родителям в московскую квартиру. «Тогда пообещал себе, что напишу про это сериал, так что Серёжа напоминает меня, а местами даже Николая Петровича. Когда мы писали "Ворониных", персонаж старшего Воронина всегда был мне близок, и в память о нём у Серёжи появятся знакомые черты и своя коронная фраза», — говорит креативный продюсер и автор сценария.

Впервые о Ворониных зрители узнали 16 ноября 2009 года, когда вышла первая серия ситкома. Телепроект продержался в эфире 10 лет, взял две премии ТЭФИ, а в 2017-м попал в Книгу рекордов Гиннесса, став самым долгоиграющим адаптированным сериалом в мире. В разные годы в «Ворониных» снимались: Филипп Киркоров, Глюк’oZа, Андрей Малахов, Николай Басков, Ляйсан Утяшева, Александр Рогов, Николай Валуев, Алёна Свиридова и другие звёзды шоу-бизнеса.

«КОСТЯ — ВЕРА»

Премьера — 9 сентября в 19:00 на СТС!

Производство: ООО «Тим Филмз» по заказу ООО «ЛЕАН-М»

Жанр: комедия

Хронометраж: 24 минуты

Количество серий в сезоне: 17

Режиссёр-постановщик: Артур Румынский

Оператор-постановщик: Антон Хмельков

Продюсеры: Михаил Россолько, Владимир Утин, Юлия Биккулова, Инна Миронова

Продюсеры СТС: Максим Рыбаков, Антон Федотов, Теймур Джафаров, Владимир Неклюдов

Исполнительный продюсер: Вера Микова

Креативные продюсеры: Сергей Кондрашин, Елена Гудкова

Авторы сценария: Сергей Кондрашин, Анна Комарова, Анна Сухих, Евгения Саргина, Александра Стрижевская и другие

В ролях: Георгий Дронов, Екатерина Волкова, Анна Фроловцева, Станислав Дужников, Николай Новосёлов, Карина Орлова, Юлия Куварзина, Андрей Чернышов, Вера Чернявская, Екатерина Соломатина, Елена Бирюкова и другие

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