Георгиев – о вылете «Рубина»: «И для меня, и для Карадениза – это ужасное разочарование»

Бывший полузащитник «Рубина» Благой Георгиев прокомментировал вылет казанского клуба в Первую лигу, а также выразил надежду на скорейшее возвращение команды в Российскую Премьер-лигу.

«Вылет "Рубина" – это сюрприз для всех. Вообще, от Казани у меня только самые лучшие воспоминания. Благодаря местным болельщикам я когда-то очень быстро адаптировался к команде и городу. Фанаты всегда были рядом со мной, постоянно подходили фотографироваться.

"Рубин" должен быть не только в высшей лиге, но и бороться за первые места. Как болельщик "Рубина", я верю, что у клуба получится поскорее вернуться. Знаю, что это большая боль для бывших игроков команды. Я общаюсь с Караденизом, и он очень переживает за "Рубин". Он отдал 10 лет команде, поэтому для него это ужасное разочарование», – цитирует Георгиева Metaratings.

Напомним, болгарский футболист выступал за «Рубин» с 2014 по 2016 год. На счету Георгиева 49 матчей за казанский клуб, в которых он забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

Ранее Георгиев рассказал о ярких впечатлениях за время выступлений в казанском клубе и поделился подробностями своего перехода в «Рубин».