Georgian Airways запретила Президенту Грузии летать на своих самолетах

Национальная авиакомпания Грузии Georgian Airways ввела запрет на использование своих самолетов для Президента Саломе Зурабишвили. Об этом со ссылкой на директора авиаперевозчика Тамаза Гаиашвили сообщает РИА Новости.

20 мая Зурабишвили объявила бойкот авиакомпании из-за решения возобновить прямые рейсы в Россию. Тогда грузинский лидер призвала граждан страны поддержать ее решение и отказаться от услуг перевозчика.

«Госпожа Саломе объявила бойкот национальной авиакомпании. Мы объявляем ее персоной нон грата, и пока она не извинится перед грузинским народом, не пустим ее на борт», — подчеркивается в сообщении авиакомпании.

Напомним, Россия возобновляет прямое авиасообщение с Грузией по решению Президента РФ Владимира Путина.