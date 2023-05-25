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Georgian Airways намерена запустить для россиян транзитные рейсы через Тбилиси в Европу
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Грузинский оператор Georgian Airways запустит специально для россиян транзитные рейсы через Тбилиси в Европу. Об этом в беседе с телеканалом RTVI заявил основатель авиакомпании Тамаз Гаиашвили.
«Посмотрим, как пойдет», – отметил Гаиашвили и выразил надежду, что спрос со стороны россиян окупит затраты.
Он пояснил, что уже 15 июня планируется запустить самолеты в Париж, Милан, Вену, Ларнаку и Салоники.
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