Georgian Airways намерена запустить для россиян транзитные рейсы через Тбилиси в Европу

Грузинский оператор Georgian Airways запустит специально для россиян транзитные рейсы через Тбилиси в Европу. Об этом в беседе с телеканалом RTVI заявил основатель авиакомпании Тамаз Гаиашвили.

«Посмотрим, как пойдет», – отметил Гаиашвили и выразил надежду, что спрос со стороны россиян окупит затраты.

Он пояснил, что уже 15 июня планируется запустить самолеты в Париж, Милан, Вену, Ларнаку и Салоники.