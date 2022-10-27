Geopragma: США может геополитически «потерять» послушную Европу при победе России в СВО

Вашингтон может потерять контроль над Европой после успешного завершения Россией спецоперации на Украине. Об этом заявила президент французского аналитического центра Geopragma Кэролайн Галактерос, сообщает РИА Новости.

«Победа России была бы очень неприятна для Вашингтона, который рискует геополитически „потерять“ послушную, но ослабленную и раздробленную Европу», — сказала Галактерос.

Эксперт сомневается в том, что в военном отношении есть какая-либо возможность поражения Москвы. По ее мнению, Евросоюз сделал ставку на победу в гонке вооружений и допустил тем самым ошибку.

При этом главной слабостью стран Европы в данном кризисе является их неспособность понять, что США используют их для долгосрочного ослабления России.

«Покорность стоит дорого <...> Вот сколько, например, стоят наши недавние беды: Франция погрузилась в серьезный экономический кризис», — сказала Галактерос и посетовала на то, что Европа «даже не хочет себя защитить» в украинском конфликте.

Ранее на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ Президент РФ Владимир Путин сказал, что сегодняшний мир становится многополярным, несмотря на попытки некоторых геополитических игроков сохранить любой ценой свою шатающуюся гегемонию.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.