Геофизик Кусонский объяснил, стоит ли ждать новых землетрясений на территории России

Землетрясение, произошедшее на Камчатке, не распространится на другие регионы России. Об этом «Татар-информу» сообщил заведующий геофизической лабораторией обсерватории АРТИ, кандидат геолого-минералогических наук Олег Кусонский.

Он объяснил, что в России есть сейсмически активные регионы, где землетрясения сами по себе происходят. В частности, Камчатка относится как раз к таким. Но есть и спокойные в этом плане регионы, например, Урал.

«Каждый регион живет своей геологической жизнью, поэтому физической передачи напрямую не стоит ждать, да это и физически невозможно. Да, на Камчатке случилось землетрясение, но оно там останется, ничего оно не спровоцирует», – сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что афтершоки в той местности остались, но они всегда бывают, даже после небольшого по интенсивности землетрясения.

Он добавил, что с точки зрения научного исследования произошедшее на Камчатке землетрясение представляет большой научный интерес и будет еще долго исследоваться.