Геолог и глава проекта в РТ требовали деньги с субподрядчика за приемку работ на скважине

В Татарстане в суд направлено дело 30-летнего экс-руководителя проекта ООО «Октябрьское УБР» и 36-летнего бывшего главного геолога ООО «СНК». Мужчин обвиняют в коммерческом подкупе и посредничестве в нем, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Следствие полагает, что в 2020 году ООО «СНК» заключило договор на строительство нефтегазовых скважин на своих месторождениях с подрядчиком - «Октябрьское УБР». Подрядчик в свою очередь привлек к работе субподрядчика. В 2020-2021 годах обвиняемые, угрожая не заплатить или не принять выполненные работы, получили от главы субподрядной компании 6 млн рублей.

«В ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками СУ СКР по Республике Татарстан и УЭБиПК МВД по РТ, противоправная деятельность злоумышленников была пресечена в апреле 2021 года, после того как один из них получил от представителя фирмы незаконное денежное вознаграждение в размере 600 тыс. рублей», – пояснил Шептицкий.