География конкурса «Знание.Авторы» расширяется за счет Белоруссии

Фото: пресс-служба общества «Знание»

С ноября 2025 года Общероссийский конкурс песенной поэзии имени Н. Н. Добронравова «Знание.Авторы» собрал 5154 заявки от 2483 авторов. Участники представляют 87 регионов России, а также Республику Беларусь – в знак укрепления культурных связей Союзного государства и признания вклада Николая Добронравова и Александры Пахмутовой в национальное наследие обеих стран. Прием заявок продлится до 31 марта.

Конкурс организован обществом «Знание» по поручению Президента РФ Владимира Путина в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Инициатива «призвана выявить талантливых поэтов, поддержать литературные традиции, сохранить культурный код и богатство русского языка в песенном искусстве», заявляют организаторы.

На данный момент среди самых популярных тематических направлений – «Любовная лирика» (1374), «О защитниках Отечества» (1012), «О Родине» (842).

«Более 2400 россиян из 87 регионов России уже поделились своими стихотворениями в рамках конкурса <...>. Через призму личного опыта участники поднимают тему Родины, семьи, дружбы, выбора жизненного пути. До 31 марта мы продолжаем принимать заявки – присоединяйтесь, чтобы заявить о своем таланте и внести свой вклад в развитие отечественной поэзии», – призвал жителей РФ и РБ заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.

Авторы стихотворных произведений в возрасте от 14 лет, а также коллективы авторов могут подать до трех заявок на платформе общества «Знание». Объем конкурсного произведения не должен превышать 24 стихов (строк). Работы принимаются по восьми тематическим направлениям: «О защитниках Отечества», «О Родине», «О дружбе», «Для детей», «Любовная лирика», «О семье», «Труд, призвание, выбор жизненного пути», и «Открытая тема».

В ходе конкурса эксперты оценят произведения на технику стихосложения, оригинальность и глубину содержания, песенность и мелодичность, соответствие тематике и композиционную целостность.

На поэтические тексты победителей конкурса будут созданы музыкальные произведения – их напишет известный российский композитор. Они также получат возможность принять участие в гала-концерте ко дню рождения Николая Добронравова в ноябре 2026 года.

Конкурс «Знание.Авторы» направлен на сохранение и развитие традиций отечественной песенной поэзии, выявление новых авторов, чье творчество отличается художественной зрелостью и ответственной гражданской позицией. Подробная информация о каждом направлении, сроках и порядке участия представлена в положении конкурса.