Географический клуб и этнографический зал появятся в Национальном музее Татарстана

Полноценный Этнографический зал и Географический клуб планирует создать в ближайшей перспективе Национальный музей Татарстана. Об этом в первом русскоязычном интервью рассказал новый директор музея Айрат Файзрахманов в рубрике «12 этаж» главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову.

«Отдельный полноценный этнографический зал, а не вкрапленные в основную экспозицию этнографические элементы, позволит показать историю разных групп татарского народа и других народов. Например, раскрыть историю каратаев, мордвы, показать и историю и кряшен, и сибирских, и астраханских татар, и уникальность русского народа, мироощущение которого в Татарстане наверняка богаче с учетом соседства здесь со многими другими народами. Хочется показать и уникальность процесса освоения нашего края русским народом», – рассказал Айрат Файзрахманов.

Кроме того, по совету министра культуры Татарстана Ирады Аюповой, отметил Файзрахманов, прорабатывается идея создания при Национальном музее Географического клуба или Клуба географических открытий с условным названием «Два капитана».

«В фондах музея достаточно много и документов, и интересных вещей для этого направления», – пояснил Файзрахманов.

Например, основой географического клуба могут стать такие источники, как дневник тюрколога, этнографа XIX-XX веков, профессора Казанского университета Николая Катанова.