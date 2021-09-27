Географический диктант-2021 перенесен на 14 ноября

Проведение Географического диктанта-2021 переносится на 14 ноября, сообщает Минобрнауки РТ со ссылкой на Русское географическое общество.

Организовать пункт проведения геодиктанта могут любые российские и зарубежные организации — школы, университеты, библиотеки, музеи, национальные парки и и.д. Подать заявку на проведение мероприятия в своих стенах можно по 5 ноября 2021 года на сайте.

В случае ухудшения эпидемиологической обстановки всем площадкам будет предоставлена возможность изменить статус с очного на дистанционный.

Онлайн-акция пройдет с 14.00 14 ноября до 14.00 24 ноября мск.

Геодиктант-2021 будет составлен в 4 вариантах, в каждый из которых войдет 40 вопросов, разделенных на две части. Первая часть базового уровня из 10 вопросов — «географический ликбез» на основе общеизвестных фактов из географии. Вторая часть из 30 вопросов потребует применить образное мышление, логику и эрудицию.

Инициатором международной просветительской акции является Президент РФ, Председатель Попечительского Совета РГО Владимир Путин.