Геодезисты создали альбом звуков природы регионов ПФО

Специалисты Роскартографии преобразовали значения высот различных географических объектов всех 14 регионов Приволжского федерального округа в звуковые колебания. Получившиеся 14 композиций составили единый альбом «Музыка Приволжья».

Альбом включает не только музыкальную, но и визуальную составляющую. Приволжский федеральный округ стал первым в России, создавшим такое уникальное произведение, сообщает пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО.

Уже сегодня, 20 декабря, региональные телеканалы начинают размещать тизеры альбома. Это фрагменты, «передающие аудиовизуальный облик того или иного региона».

Полностью оценить мастерство соединения в альбоме музыки и ландшафтов Приволжья в скором времени можно будет на сайте аппарата полномочного представителя Президента России в округе — http://pfo.gov.ru/. Премьера состоится 27 декабря этого года.