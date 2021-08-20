Генштаб ВС России привел Татарстан как пример эффективной модернизации военкоматов

Начальник Главного организационного-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский привел Республику Татарстан и Московскую область в качестве положительных примеров цифрового оснащения военных комиссариатов, сообщает РИА Новости.

В настоящее время Минобороны России проводит плановую модернизацию военных комиссариатов. До 2023 года планируется снабдить их средствами автоматизации, телекоммуникации и каналами связи. Однако сейчас работа ведется «только в закрытом контуре, что обусловлено характером обрабатываемой информации».

«Функционирование в закрытом контуре объективно накладывает ряд ограничений на взаимодействие с населением через информационные системы региональных и государственных услуг, а также с информационными системами федеральных и региональных органов государственной власти. Как результат — необходимость неоднократных обращений граждан в военкоматы и длительное ожидание ими поступления необходимой информации в бумажном виде из органов местного самоуправления и других организаций», — пояснил Бурдинский.

В качестве положительного примера цифровизации Бурдинский привел Московскую область, которая является лидером по цифровой трансформации военкоматов, а также Татарстан, неоднократно становившийся победителем конкурса среди субъектов Российской Федерации на лучшую допризывную подготовку. Он доложил, что в этих регионах все необходимые разделы уже созданы и эффективно функционируют.

Глава Генштаба ВС РФ также подчеркнул, что организация информационного обмена с региональными структурами Минздрава, Министерства образования, органов внутренних дел, ДОСААФ и ЗАГС через информационные системы поможет сократить время на оказание услуг, а также расширить список услуг и сервисов, представляемых регионами в онлайн-формате.

«Предлагается разместить информационно-справочные страницы о деятельности военных комиссариатов на порталах органов государственных власти субъектов Российской Федерации, что повысит посещаемость этих порталов, увеличит уровень информированности граждан о деятельности органов власти и, как следствие, индекс доверия населения», — сказал Бурдинский.

В июне 2021 года министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о запуске проекта по обновлению военных комиссариатов и пунктов отбора во всех регионах страны. Первым регионом для тестирования данной программы была выбрана Тверская область.