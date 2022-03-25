Генштаб ВС России: Авиация, ПВО и военно-морские силы Украины почти полностью уничтожены

Воздушные силы и система противовоздушной обороны Украины почти полностью уничтожены в результате спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергея Рудского.

«Перестали существовать военно-морские силы страны», — сказал генерал.

По его словам, объекты военной инфраструктуры, места дислокации воинских частей, арсеналы и склады вооружения уничтожаются при помощи нанесения высокоточных ударов.

Из 2 416 танков и боевых бронемашин, которые по состоянию на 24 февраля состояли в составе украинской армии, уничтожены 1 587, из 152 военных самолетов — 112, 149 вертолетов — 75 и так далее. Поражены 16 военных аэродромов, с которых украинская авиация осуществляла боевые вылеты, а также 39 арсеналов, в которых хранилось до 70% всех запасов украинской военной техники.