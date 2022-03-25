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Политика
25 марта 2022  17:17

Генштаб ВС России: Авиация, ПВО и военно-морские силы Украины почти полностью уничтожены

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Воздушные силы и система противовоздушной обороны Украины почти полностью уничтожены в результате спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергея Рудского.

«Перестали существовать военно-морские силы страны», — сказал генерал. 

По его словам, объекты военной инфраструктуры, места дислокации воинских частей, арсеналы и склады вооружения уничтожаются при помощи нанесения высокоточных ударов. 

Из 2 416 танков и боевых бронемашин, которые по состоянию на 24 февраля состояли в составе украинской армии, уничтожены 1 587, из 152 военных самолетов — 112, 149 вертолетов — 75 и так далее. Поражены 16 военных аэродромов, с которых украинская авиация осуществляла боевые вылеты, а также 39 арсеналов, в которых хранилось до 70% всех запасов украинской военной техники.

#спецоперация на Украине
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