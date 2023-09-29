Генштаб ВС РФ заявил, что не планирует проводить дополнительную мобилизацию

В России не планируют проводить дополнительную мобилизацию. Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

«Хочу отдельно подчеркнуть, что в Генеральном штабе никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет», — сообщил он.

Отмечается, что желающих для поступления на военную службу по контракту и заключивших контракты, а также добровольцев, принявших решение участвовать в СВО, достаточно для выполнения возложенных задач.

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