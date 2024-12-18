Более 190 населенных пунктов освобождено в этом году. По словам начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, под контроль России перешло около 4,5 тыс. кв. км территории.

По данным Генштаба, в начале августа киевский режим, реагируя на успехи России, осуществил террористическую атаку на Курскую область. Эта провокация была направлена на создание «информационного эффекта для западных спонсоров». По словам Герасимова, Киев надеялся отвлечь российские войска от Донбасса, но этого не произошло.

Противник не смог продвинуться вперед. Авиационные удары и артиллерийский огонь успешно предотвратили попытки прорыва мобильных групп ВСУ и иностранных наемников на территорию России.

«Уничтожение и выдавливание вооруженных формирований и иностранных наемников из занятых населенных пунктов продолжается», – отметил Герасимов.