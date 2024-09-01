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Генштаб ВС Ирана назвал причины крушения вертолета Раиси
Генштаб ВС Ирана исключил версию крушения вертолета с Президентом Эбрахимом Раиси на борту из-за попадания снаряда, воздействия средств радиоэлектронной борьбы, электромагнитного или лазерного оружия. Об этом сообщает ТАСС.
«Эксперты изучили возможность поражения вертолета системами наступательных и оборонительных вооружений, средствами РЭБ, лазером или создания электромагнитного поля. Они исключили, что вмешательство указанных средств стало причиной катастрофы», — сказано в итоговом отчете по итогам расследования.
Ключевой причиной стали сложные климатические условия, а именно внезапно образовавшаяся густая масса тумана при наборе вертолетом высоты и его столкновение с горой.
В отчете указано, что судебно-медицинская экспертиза не обнаружила каких-либо «подозрительных веществ» в телах погибших. Пилоты следовали по заранее установленному маршруту, не отклонялись от траектории полета. Также изучив все документы, касающиеся технического состояния винтокрылой машины, специалисты пришли к выводу, что вертолет ремонтировался и проверялся в соответствии с установленным регламентом.
19 мая возвращавшийся из Азербайджана после визита в эту страну Президент Ирана Сейед Эбрахим Раиси погиб при крушении вертолета. Вместе с ним на борту находились министр иностранных дел ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиан, имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава иранской провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, охранник и члены экипажа. Гибель иранского лидера и его делегации официально подтвердили утром 20 мая. Президент Владимир Путин выразил соболезнования Верховному руководителю Ирана Аятолле Сейеду Али Хаменеи в связи со смертью Президента ИРИ. Раис РТ Рустам Минниханов в траурной телеграмме отметил, что благодарен судьбе за личное знакомство с политиком.
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