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Политика
2 сентября 2022  22:20

Генштаб Украины подтвердил удары ВСУ по целям в районе Энергодара

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Генштаб Вооруженных сил Украины признал, что ВСУ нанесли удары в районе Энергодара, где находится Запорожская АЭС. Об этом передает РИА Новости. 

«Подтверждено, что в районах населенных пунктов Херсон и Энергодар точными ударами наших войск уничтожены три артиллерийские системы противника», — сказано в заявлении украинского Генштаба.

Накануне на электростанцию прибыла группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Глава делегации «Росатома» и сотрудники ЗАЭС провели членов МАГАТЭ по ее территории и показали участки, пострадавшие при обстрелах ВСУ. Восемь представителей миссии остались работать на объекте.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

#спецоперация на Украине
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