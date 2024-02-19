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Генштаб России: Военные из стран НАТО находятся на Украине под видом наемников
Военнослужащие из стран НАТО принимают участие в боевых действиях на Украине под видом наемников. Об этом в интервью «Красной звезде» объявил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской.
По его словам, такие бойцы берут на себя управление комплексами ПВО, ракетными системами залпового огня, а также входят в штурмовые отряды. Офицеры же занимаются подготовкой ВСУ.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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