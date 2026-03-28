Генштаб России: солдаты-срочники не будут участвовать в СВО

В Генштабе России заявили, что солдат-срочников не будут привлекать для выполнения боевых задач в зоне СВО. Об этом сообщил Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

«Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции привлекаться не будут», – сообщил он.

Он отметил, что призывников будут направлять в военные части за пределами Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.