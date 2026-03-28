Общество 28 марта 2026 11:30

Генштаб России: электронные повестки для оповещения призывников уже используются

В Генштабе России рассказали, что электронные повестки для оповещения призывников уже используются. Об этом пишет РИА Новости.

«Для оповещения призывников применяются электронные повестки. Информация об их направлении вносится в общедоступный реестр направленных, врученных, повесток», – сообщили в Генштабе.

Также было отмечено, что при неявке в течение 20 дней после вручения повестки и отсутствия уважительной причины к призывнику применяются ограничения.

#призыв #служба в армии
«Виновны, снисхождения не заслуживают»: что решили присяжные по делу «бригады Джамая»

Зиннур Хуснияр: Печатная продукция для татарских детей должна быть высочайшего качества

