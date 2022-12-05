Генсекретарь Ассамблеи народов Евразии предложил создать Евразийскую ЮНЕСКО

Ассамблея народов Евразии предложила создать Евразийский аналог ЮНЕСКО, который бы провел инвентаризацию культурных и природных ценностей. Об этом заявил генеральный секретарь ассамблеи Андрей Бельянинов на пленарном заседании международного форума к 50-летию Конвенции ЮНЕСКО в Казани.

«Ассамблея народов Евразии предлагает в развитие деятельности ЮНЕСКО создать Евразийскую ЮНЕСКО, которая бы в первую очередь провела инвентаризацию культурных ценностей, природных ценностей. А культурные ценности, как мы знаем, – материальные и духовные. Так вот, духовные ценности от нас уходят гораздо быстрее, чем материальные. И за это надо бороться. Надо подумать, как сделать так, чтобы это досталось нашим потомкам на языке оригинала», – сказал докладчик.

Бельянинов отметил, что объектов культурного наследия значительно больше, чем тех, которые сегодня входят в Список ЮНЕСКО. «Более того, они сейчас подвергаются всякого рода нападкам, когда мир меняется настолько стремительно, настолько варварски, что хочется предложить какие-то вещи, позволяющие сохранить память», – подчеркнул он.

По мнению генсекретаря ассамблеи, региональные представительства Евразийской ЮНЕСКО могли бы провести инвентаризацию. «Мы должны знать, что есть у нас, чем располагает человечество в тех областях, которые входят в компетенции ЮНЕСКО. Это все надо оцифровать, заархивировать. Получится достаточно серьезная база данных, которая является достоянием человечества», – пояснил он.

В завершение Бельянинов попросил участников форума поддержать инициативу о создании Евразийской ЮНЕСКО. «Об этом мы напишем в Организацию объединенных наций, мы напишем в ЮНЕСКО. На мой взгляд, просматривается некая организационная структура, которая позволит нам двигаться вперед и дальше», – заключил он.

Международный форум к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия продлится в Казани до 9 декабря. В рамках мероприятия пройдет семь конференций и молодежная модель Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.