Генсек ООН выразил соболезнования в связи с трагедией в 175-й школе Казани

Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования родителям погибших казанских школьников, а также всему народу России. Случившееся сегодня — это акт бессмысленного насилия, считает он. Об этом рассказал официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь глубоко опечален сообщениями о гибели девяти человек, в том числе семи детей, в результате стрельбы сегодня возле школы в Казани. Он решительно осуждает этот акт бессмысленного насилия и выражает свои глубочайшие соболезнования семьям жертв, а также Правительству и народу Российской Федерации. Он желает пострадавшим скорейшего и полного выздоровления», — отметил он.

В Казани сегодня произошло вооруженное нападение на гимназию №175. Погибли семь детей, еще 18 учеников получили огнестрельные ранения и травмы. Кроме школьников жертвами трагедии стали два сотрудника школы, еще трое педагогов находятся в больницах Казани.