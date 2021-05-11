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Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской школе
Ру Тат
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11 мая 2021  21:56

Генсек ООН выразил соболезнования в связи с трагедией в 175-й школе Казани

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Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования родителям погибших казанских школьников, а также всему народу России. Случившееся сегодня — это акт бессмысленного насилия, считает он. Об этом рассказал официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
«Генеральный секретарь глубоко опечален сообщениями о гибели девяти человек, в том числе семи детей, в результате стрельбы сегодня возле школы в Казани. Он решительно осуждает этот акт бессмысленного насилия и выражает свои глубочайшие соболезнования семьям жертв, а также Правительству и народу Российской Федерации. Он желает пострадавшим скорейшего и полного выздоровления», — отметил он.

В Казани сегодня произошло вооруженное нападение на гимназию №175. Погибли семь детей, еще 18 учеников получили огнестрельные ранения и травмы. Кроме школьников жертвами трагедии стали два сотрудника школы, еще трое педагогов находятся в больницах Казани.

соболезнования генсек оон ЧП в казанской школе
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