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Политика
19 декабря 2022  19:09

Генсек ООН: В ближайшее время переговоры о мире на Украине вряд ли возможны

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В ближайшее время переговоры о мире на Украине вряд ли возможны. Такое мнение высказал на пресс-конференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает ТАСС.

«Я не смотрю оптимистично на возможность эффективных переговоров о мире в ближайшем будущем. Я считаю, что военное противостояние продолжится и считаю, что нам еще придется подождать момента, когда серьезные переговоры о мире станут возможны», — заявил он.

Генсек добавил, что поэтому организация концентрирует свои усилия на других аспектах — «повышении эффективности зерновой сделки, добавлении к ней новых составляющих, а именно, экспорта аммиака». 

«Мы также заинтересованы в ускорении обмена пленными», — заверил Гутерриш.

Он также выразил надежду на то, что «в 2023 году мы сможем достичь мира на Украине».

#спецоперация на Украине
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