Генсек ООН созвонился с Путиным и заявил о грозящем миру голоде без российских удобрений

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал как можно скорее решить проблему с доступом российских удобрений на рынки. В противном случае мир уже в следующем году столкнется с нехваткой продовольствия, заявил он.

По словам Гутерриша, ООН полностью привержена снятию препятствий по экспорту российского продовольствия и удобрений. Причем ранее российские власти заявляли, что несмотря на «продуктовую сделку», которая предполагает свободный доступ российских удобрений и продовольствия на мировые рынки, этот пункт соглашения не выполняется.

Генсек ООН сообщил, что обсудил этот вопрос с Президентом РФ Владимиром Путиным. «В последний раз я разговаривал с президентом Путиным этим утром, поэтому пришел поздно на конференцию. Мы говорили о продовольственной сделке, о ее продлении. Как вы знаете, ведутся разговоры об экспорте российских аммониевых удобрений по Черному морю», – цитирует ТАСС выступление генсека на сессии Генассамблеи ООН.

Напомним, так называемую «продуктовую сделку» Россия заключила с Турцией и ООН 22 июля. Соглашение подразумевает не только снятие ограничений на поставки российских сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки, но и позволяет обеспечить вывоз украинского зерна.