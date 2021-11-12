Генсек ООН призвал составить международный план вакцинации от коронавируса

Чтобы вакцинировать от коронавируса 70% населения планеты к первой половине 2022 года, нужен международный план вакцинации. Об этом генсек ООН Антониу Гутерриш заявил в видеообращении к участникам Парижского форума мира, сообщает ТАСС.

«Нам нужен международный план вакцинации, который позволит, как минимум, удвоить темпы производства и распределения вакцин», — сказал глава всемирной организации.

Он отметил, что Covid-19 усилил неравенство в мире. Он назвал «моральной ошибкой» то, что миллиарды людей все еще ждут первой прививки от коронавируса.

Гутерриш неоднократно призывал создать специальную рабочую группу, которая планировала бы график вакцинации по всему миру и распределяла вакцины. Пока эта задача так и не решена.

Идея созывать в каждую годовщину окончания Первый мировой войны форум мира была озвучена Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Первое мероприятие прошло в 2018 году, тогда в форуме участвовали Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и правительственные делегации многих стран.