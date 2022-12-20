Генсек ООН призвал экспортировать российский аммиак через украинские порты

Генсек ООН Антониу Гутерреш поддержал идею об организации экспорта российского аммиака через порты Украины. Переправлять таким образом удобрения можно в рамках так называемой «продуктовой сделки», считает он.

«Мы полагаем, что было бы интересным развитием событий, если бы мы обеспечили экспорт аммиака через эти (украинские – ред.) порты», – приводит РИА Новости слова Гутерриша.

Ранее в ООН уже заявляли о продолжении работы по возобновлению экспорта российских аммиачных удобрений через Украину. В частности, замгенсека организации Мартин Гриффитс отмечал, что вскоре может возобновиться экспорт экспорта российских аммиачных удобрений через трубопровод, идущий в Одессу.