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Политика
20 декабря 2022  00:12

Генсек ООН призвал экспортировать российский аммиак через украинские порты

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Генсек ООН Антониу Гутерреш поддержал идею об организации экспорта российского аммиака через порты Украины. Переправлять таким образом удобрения можно в рамках так называемой «продуктовой сделки», считает он.

«Мы полагаем, что было бы интересным развитием событий, если бы мы обеспечили экспорт аммиака через эти (украинские – ред.) порты», – приводит РИА Новости слова Гутерриша.

Ранее в ООН уже заявляли о продолжении работы по возобновлению экспорта российских аммиачных удобрений через Украину. В частности, замгенсека организации Мартин Гриффитс отмечал, что вскоре может возобновиться экспорт экспорта российских аммиачных удобрений через трубопровод, идущий в Одессу.

 

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