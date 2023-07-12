Генсек ООН отправил Путину письмо с предложением по зерновой сделке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш направил письмо Президенту России Владимиру Путину о зерновой сделке. В нем он предложил продлить черноморскую инициативу, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя организации Стефана Дюжаррика.

«Цель состоит в том, чтобы устранить препятствия, влияющие на финансовые операции через Россельхозбанк, что вызывает серьезную обеспокоенность Российской Федерации, и одновременно обеспечить продолжение потока украинского зерна через Черное море», – подчеркнул он.

Напомним, в мае зерновую сделку продлили еще на 60 дней. В МИД России после этого призвали «максимально быстро» исправить перекосы в части вывоза российского продовольствия и удобрений. Позднее Путин заявил, что Россию обманули и рассказал о планах России выйти из зерновой сделки.