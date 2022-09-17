Генсек ООН: Европейские порты послали позитивные сигналы по пропуску российских удобрений
Некоторые европейские порты послали позитивные сигналы относительно перспектив пропуска российских удобрений. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, передает РИА Новости.
Президент России Владимир Путин ранее на совещании с постоянными членами Совбеза подчеркнул, что всего 3% от всех поставок в рамках сделки по вывозу зерна из портов Украины было поставлено нуждающимся странам. При этом покупать российские удобрения могут только страны Евросоюза, а поставки через порты европейских стран на рынки Африки, Азии и Латинской Америки до сих пор запрещени.
«Прежде всего, мы занимаемся тем, что пытаемся убедить тех, кто ставит определенные препятствия, снять их, — заявил Гутерреш. — На этой неделе я провел интенсивную серию контактов с лидерами ЕС — лидерами различных зон Евросоюза».
Он выразил надежду на то, что произойдет позитивное изменение в возможности распространения российского зерна и удобрений без препятствий через Европу на другие рынки.
«Мы также в контакте с портами. Мы получили позитивную информацию от Роттердама, от финского порта Котка. Мы также ведем дискуссии с Антверпеном, Гамбургом», — утверждает генсек ООН.