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Политика
11 мая 2022  18:00

Генсек ООН: Для разрешения конфликта на Украине нужно вести переговоры с Путиным

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Для разрешения ситуации на Украине необходимо вести переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, сообщает РИА Новости.

«Если вы хотите [решить] проблему, вам нужно иметь дело с теми, кто ее создал, или с теми, кто может решить проблему. Так что имеет смысл говорить с лидером РФ. Имеет смысл говорить и со всеми другими соответствующими сторонами данного кризиса», — сказал генсек ООН в ответ на вопрос, имеет ли смысл представителям разных стран встречаться с российским лидером. 

Гутерреш заметил также, что подобные контакты играют важную роль и помогают понимать мотивацию и цели каждой из сторон.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. После этого западные страны начали ужесточать санкции против России. Вскоре Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать ход операции только на основе информации из официальных российских источников.

#Владимир Путин #спецоперация на Украине #ООН
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