Генсек ООН: Человечество на полном ходу мчится в климатический ад

Человечество мчится в климатический ад, и остановить это может лишь заключение пакта о климатической солидарности, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш. По его мнению, ответственность за пакт на себя должны взять США и КНР так как это крупнейшие экономики мира.

«Глобальная температура продолжает расти. И наша планета быстро приближается к переломному моменту, который сделает климатический хаос необратимым. Мы на шоссе в климатический ад, а наша нога стоит на акселераторе», — цитирует РИА Новости его выступление на открытии климатической конференции в Египте.

Гутерреш призвал также развитые и развивающиеся страны к заключению Пакта климатической солидарности. Проект этого документа подразумевает сокращение выбросов в этом десятилетии, чтобы сохранить уровень глобального потепления на полутора градусах. Более богатые государства должны помочь развивающимся странам ускорить переход на возобновляемые источники энергии.

«Две крупнейшие экономики — США и Китай – несут особую ответственность за объединение усилий для претворения этого Пакта в жизнь», – подчеркнул глава всемирной организации.

В целом отказ от ископаемого топлива генсек ООН назвал способом объединить развитые и развивающиеся страны.