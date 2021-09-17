Генсек ООН 20 сентября планирует встретиться с Байденом

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что планирует встречу с Президентом США Джо Байденом на 20 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

«Полагаю, что встречусь с президентом Байденом в понедельник», – сказал Гутерриш.

С 21 по 27 сентября пройдет неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН.

Ранее стало известно, что Байден намерен созвать глобальный саммит по вопросам борьбы с коронавирусом, который будет приурочен к неделе высокого уровня очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Некоторые страны уже проинформированы о намерении американского лидера созвать международную конференцию, но приглашения другим участникам Вашингтон еще не направил.