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17 сентября 2021  11:30

Генсек ООН 20 сентября планирует встретиться с Байденом

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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что планирует встречу с Президентом США Джо Байденом на 20 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

«Полагаю, что встречусь с президентом Байденом в понедельник», – сказал Гутерриш.

С 21 по 27 сентября пройдет неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН.

Ранее стало известно, что Байден намерен созвать глобальный саммит по вопросам борьбы с коронавирусом, который будет приурочен к неделе высокого уровня очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Некоторые страны уже проинформированы о намерении американского лидера созвать международную конференцию, но приглашения другим участникам Вашингтон еще не направил.

#сша #оон
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