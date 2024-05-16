Генсек ОИС: «Высоко ценим возможности, которые есть у мусульман в России»

Генеральный секретарь ОИС Хусейн Ибрагим Таха Фото: una-oic.org

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейн Ибрагим Таха заявил, что высоко ценит возможности, которые есть у мусульман в России. Об этом говорится в приветствии, которое зачитал участникам заседания Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» глава делегации наблюдателей ОИС Мохаммед Салах Текай.

«Организация исламского сотрудничества высоко ценит сложившиеся между нами отношения в соответствии с целями, провозглашенными в уставе нашей организации. Мы высоко ценим те возможности, которые имеют мусульмане в РФ, то, что они пользуются всеми правами, работают во всех сферах жизнедеятельности», – говорится в приветствии господина Таха.

Он отметил роль Татарстана, который принимает у себя ежегодное заседание Группы, и поблагодарил Раиса РТ и председателя Группы стратегического видения Рустама Минниханова за организацию этого заседания.

«Заседание происходит в условиях нарастающих политических, военных, социально-экономических и природных вызовов. Вызовов на глобальном уровне. ОИС и ее институты делают очень многое для укрепления многостороннего сотрудничества на основе общих целей в соответствии с уставами ООН и Организации исламской конференции, в том числе мы опираемся на принципы взаимного уважения, невмешательства в дела друг друга», – отмечается в приветствии.

Ранее национальный лидер туркменского народа и глава народного совета Туркменистана (Халк Маслахаты) Гурбангулы Бердымухамедов на том же заседании предложил разработать исламскую инициативу во имя мира и дойти с ней до ООН.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям — с подробной программой можно ознакомиться на сайте международного мероприятия. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.