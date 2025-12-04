Генсек ОИС отметил вклад Минниханова в развитие отношений между РФ и исламским миром

Фото: Диана Дасаева

Раис Татарстана Рустам Минниханов вносит весомый вклад в развитие отношений между Россией и исламским миром. Об этом заявил генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейн Ибрагим Таха во время встречи с российской делегацией в Джидде.

Российскую сторону на встрече представили начальник Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента РФ по внутренней политике, председатель Совета «Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования» Евгений Еремин, директор «Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования» Михаил Грязнов, заместитель председателя Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» Марат Гатин, заместитель Постоянного представителя России при ОИС Аскер Тапов, генеральный консул Российской Федерации в Джидде Юсуп Абакаров.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы развития взаимодействия между российским мусульманским сообществом и ведущей международной исламской организацией в социально значимых сферах.

Визит российской делегации был организован Группой стратегического видения «Россия – Исламский мир» в рамках реализации плана мероприятий Группы на 2025 год.