Генсек ОБСЕ заявила, что Россия «однажды снова понадобится» организации

Россию нельзя лишать членства в ОБСЕ, так как в будущем организации потребуются каналы общения по архитектуре безопасности на континенте. Об этом заявила генсек организации Хельга Шмидт, комментируя предложение Украины об исключении РФ.

«В отличие от Совета Европы, в ОБСЕ нет механизма приостановки, который можно было бы использовать для исключения РФ. Сохранение дипломатических каналов открытыми не означает единства [позиций]. С сегодняшней точки зрения, я думаю, что имеет смысл, чтобы Россия оставалась членом ОБСЕ», — цитирует ее ТАСС.

Шмидт подчеркнула, что ОБСЕ остается единственной организацией, объединяющей тех, кто действительно «важен для европейской архитектуры безопасности». Она добавила, что организация готова помочь в обеспечении контроля за соблюдением условий прекращения огня на Украине, если удастся достичь такого перемирия.

Напомним, что Президент России Владимир Путин вводил режим тишины на линии боевого соприкосновения на время празднования Рождества. Однако украинская сторона не поддержала инициативу Москвы, регулярно нарушая перемирие.