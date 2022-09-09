Сигнал для России: НАТО укрепит группировку на восточных рубежах
Североатлантический альянс укрепляет свои силы на восточных рубежах, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам чиновника, организация посылает Москве однозначный сигнал о том, что «будет защищать каждый дюйм территории союзников». Он призвал страны альянса подготовиться к длительному противостоянию против РФ и поставлять Киеву вооружение даже в ущерб собственной обороноспособности.
После начала специальной военной операции по защите Донбасса, инициированной Президентом России Владимиром Путиным, страны Запада начали ужесточать санкции против РФ и оказывать военную помощь киевским властям.