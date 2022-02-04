Генсек НАТО станет новым главой Центрального банка Норвегии

Власти Норвегии решили назначить генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга главой Центрального банка. Он займет этот пост после того, как покинет должность руководителя Североатлантического альянса, сообщает РИА Новости.

«Назначить генерального секретаря Йенса Столтенберга на пост главы Центробанка сроком на шесть лет. Он вступит в должность с даты, установленной Министерством финансов», — говорится в сообщении Правительства королевства.

Минфин Норвегии счел Столтенберга самым квалифицированным из кандидатов на должность руководителя Центрального банка.

Йенс Столтенберг стал генеральным секретарем НАТО осенью 2014 года. До этого он в 2000–2001 и 2005–2013 годах занимал пост Премьер-министра Норвегии.