Генсек НАТО призвал для предотвращения войны готовиться к ней

Страны НАТО должны перейти на режим мышления военного времени. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте на заседании Военного комитета блока на уровне начальников генштабов в Брюсселе, передает РИА Новости.

«Чтобы предотвратить войну, мы должны готовиться к ней. Сейчас пришло время переключить мышление на военное время, а это означает еще больше укреплять нашу оборону через увеличение расходов на оборону и оборонное производство», — подчеркнул бывший Премьер Нидерландов.

Руководитель Военного комитета НАТО — нидерландский лейтенант-адмирал Роб Бауэр в свою очередь заметил, что в альянсе обеспокоены влиянием Китая на систему международной безопасности. Он также обвинил китайские власти в том, что КНР стала «основной стороной», поддерживающей военные действия России.

Ранее Рютте призвал депутатов Европарламента увеличить расходы на оборону, в том числе — за счет перенаправления части средств, которые тратятся на социальные выплаты.