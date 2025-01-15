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Генсек НАТО призвал для предотвращения войны готовиться к ней
Страны НАТО должны перейти на режим мышления военного времени. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте на заседании Военного комитета блока на уровне начальников генштабов в Брюсселе, передает РИА Новости.
«Чтобы предотвратить войну, мы должны готовиться к ней. Сейчас пришло время переключить мышление на военное время, а это означает еще больше укреплять нашу оборону через увеличение расходов на оборону и оборонное производство», — подчеркнул бывший Премьер Нидерландов.
Руководитель Военного комитета НАТО — нидерландский лейтенант-адмирал Роб Бауэр в свою очередь заметил, что в альянсе обеспокоены влиянием Китая на систему международной безопасности. Он также обвинил китайские власти в том, что КНР стала «основной стороной», поддерживающей военные действия России.
Ранее Рютте призвал депутатов Европарламента увеличить расходы на оборону, в том числе — за счет перенаправления части средств, которые тратятся на социальные выплаты.
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