Генсек НАТО ожидает увеличения поставок западного оружия Киеву

Генсек НАТО Йенс Столтенберг надеется, что по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины, которая пройдет 20 января на американской авиабазе в Рамштайне, будет объявлено о новых вооружениях для Киева. Об этом он сказал в интервью газете Handelsblatt.

«Ожидаю, что мы сможем заявить о новой военной помощи. Я приветствую решение США и Германии по отправке БМП, решение Франции по отправке легких танков. Я уверен, что и другие союзники объявят в Рамштайне о новой помощи», – заявил Столтенберг.

По его словам, одной из тем встречи станет вопрос о возможной поставке танков Leopard 2, который обсудят в присутствии украинских представителей. Генсек также сказал, что «военная поддержка Украины – самый быстрый путь к миру», хотя «это может показаться парадоксальным», передает ТАСС.

«Мы находимся на решающем этапе войны. Мы видим ожесточенные бои», – утверждал Столтенберг, при этом добавив, что «нужно настраиваться на долгий конфликт».

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.