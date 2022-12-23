Генсек НАТО обвинил Россию в желании использовать затишье для нового наступления

Россия может стремиться к тому, чтобы заморозить конфликт на Украине, и предпринять новое наступление, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Свое мнение он опубликовал в статье для Financial Times, добавив, что Москва якобы не заинтересована в урегулировании конфликта.

«Россия надеется заморозить конфликт, чтобы позволить своим силам перегруппироваться, перевооружиться и попытаться начать новое наступление», — написал Столтенберг, добавив, что североатлантический альянс намерен и дальше поддерживать Киев.

Напомним, Кремль неоднократно заявлял о готовности продолжить мирные переговоры, из которых Киев вышел на этапе согласования итогового документа с конкретными предложениями. К этому моменту стороны провели уже несколько раундов очных и заочных переговоров, последняя встреча делегаций двух стран состоялась в Стамбуле. Позже украинский лидер Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о невозможности проведения переговоров с Президентом России Владимиром Путиным.