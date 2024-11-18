Генсек НАТО обвинил Россию в нарушении воздушного пространства альянса

Беспилотники и ракеты России не раз нарушали воздушное пространство НАТО, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте во время пресс-конференции в Брюсселе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Повторяющиеся проникновения БПЛА и ракет России в воздушное пространство НАТО опасны и неприемлемы. НАТО уже усилила свою ПВО на восточном фланге и продолжает это делать, учитывая важность надежных систем ПВО, которые остаются нашим приоритетом», — подчеркнул он.

Несмотря на обвинение в повторяющихся нарушениях, генсек НАТО не привел ни одного доказательства своих слов. Тем не менее он заявил о возросшей важности поддержания безопасности в черноморском регионе.

В прошлом году об обнаружении обломков БПЛА заявили в Румынии. По данным Минобороны страны, дроны были аналогичны тем, что используются Россией. В НАТО заявили, что они не располагают какой-либо информацией о намеренных действиях со стороны РФ.