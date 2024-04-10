Генсек НАТО назвал законными удары ВСУ по целям за пределами зоны спецоперации

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг посчитал законными удары ВСУ по целям за пределами зоны спецоперации. Об этом передает ТАСС.

«Это часть права Украины на самооборону — наносить удары по законным военным целям за пределами территории этой страны (под этой формулировкой в альянсе подразумевают территорию Украины в границах 1991 года — прим. ТАСС), поскольку Россия использует столько различных военных средств для ударов по Украине», — заявил Столтенберг на пресс-конференции с финским Президентом Александером Стуббом.

Генсек добавил, что не будет давать конкретные советы Киеву, какие цели он должен или не должен атаковать, отказавшись комментировать «любую разведывательную информацию» об украинских атаках российской территории.

Во время бомбардировок Североатлантическим альянсом Югославии в 1999 году официальный представитель НАТО Джейми Ши много раз объяснял журналистам, что, с точки зрения Брюсселя, любые инфраструктурные объекты противника — тогда им была Сербия — могут рассматриваться ими как «законные военные цели», так, в эту категорию попадали мосты или электростанции.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.